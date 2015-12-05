Гитара Джона Леннона ушла с молотка в США за 910 тысяч долларов

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Гитара Rickenbacker одного из основателей The Beatles Джона Леннона продана на аукционе в США за 910 тысяч долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил торговый дом Julien's Auctions со штаб-квартирой в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Как отмечается в сообщении, гитара принадлежала Леннону, а потом была подарена им Ринго Старру.

Бывший барабанщик легендарной группы Ринго Старр выставил на торги более 800 музыкальных инструментов. Устроители торгов рассчитывают, что общая стоимость лотов составит $10 млн.