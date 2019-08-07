​Гильермо дель Торо получил звезду на Аллее славы Голливуда

Кинорежиссер Гильермо дель Торо получил именную звезду на Аллее славы Голливуда, посвятив ее родной Мексике и всем иммигрантам в мире. Как сообщила газета Los Angeles Times.

Как передаёт Report, об этом лауреат кинопремии "Оскар" заявил на церемонии открытии памятного знака в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

"Для меня, как мексиканца, получение звезды - это жест, а в настоящий момент такие жесты не могут быть банальными или обычными", - приводит газета слова режиссера.

"Очень важно, что это происходит именно сейчас, потому что я заявляю всем иммигрантам из любой страны, что им следует верить в шанс, а не в препятствия", - отметил дель Торо, преклонив колено и поцеловав флаг Мексики.