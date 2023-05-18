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Гильдия актеров США готовится к забастовке вслед за сценаристами

Гильдия актеров США готовится к забастовке вслед за сценаристами Национальный совет гильдии американских актеров SAG-AFTRA проголосовал за рекомендацию членам профсоюза устроить забастовку.
Шоу-бизнес
18 мая 2023 г. 12:35
Гильдия актеров США готовится к забастовке вслед за сценаристами

Национальный совет гильдии американских актеров SAG-AFTRA проголосовал за рекомендацию членам профсоюза устроить забастовку.

Как передает Report, об этом сообщает Deadline.

Забастовкой актеры грозят, если Альянс продюсеров кино и телевидения не пойдет на соглашение с профсоюзом. Переговоры о новом контракте начнутся 7 июня, срок текущего истекает 30 июня. Как и начавшие ранее забастовку сценаристы, актеры требуют изменения условий вознаграждения на фоне инфляции и необходимости работать для стримингов. Они обращают на то, что корпоративная прибыль и оплата труда начальников студий растут и в этих условиях.

Всего в SAG-AFTRA входят 160 тыс. специалистов. Совет профсоюза проголосовал за забастовку единогласно.

Отметим, что в начале мая сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку.

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Версия на английском языке US actors guild prepares to strike after screenwriters

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