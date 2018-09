Гильдия киноактеров США вручила награды

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) британского режиссера Мартина Макдоны удостоен премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild) в главной номинации - "Лучший актерский состав". 24-я ежегодная церемония вручения наград этого объединения, в которое входят около 165 тыс. артистов кино и телевидения, прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лучшими исполнителями главных ролей Гильдия признала британца Гари Олдмана и американку Фрэнсис Макдорманд.

Олдман исполнил роль Уинстона Черчилля в ленте "Темные времена" (Darkest Hour). На звание лучшего актера претендовали также Тимоти Шаламе, сыгравший в ленте "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name), Джеймс Франко ("Горе-творец", The Disaster Artist), Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."; Roman J. Israel, Esq.) и Дэниэл Калуя ("Прочь", Get Out).

Лучшими исполнителями ролей второго плана признаны американские актеры Сэм Рокуэлл и Эллисон Дженни. Рокуэлл исполнил роль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Дженни сыграла в комедии "Тоня против всех".