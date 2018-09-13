Генри Кавилл больше не будет играть Супермена в фильмах Warner Bros

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Британский актер Генри Кавилл, который сыграл Супермена в трех фильмах киностудии Warner Bros, разорвал отношения с компанией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Как сообщается, киностудия предложила Кавиллу сыграть камео Супермена в фильме "Шазам!", но переговоры зашли в тупик. Кроме того, существуют мнения, что некоторые из предыдущих частей фильма "не сработали".

"Супермен — как Джеймс Бонд, и после некоторого времени вам приходится смотреть на других актеров", — заявил источник на студии. По данным издания, уход Кавилла также обусловлен тем, что в центре внимания студии теперь находится фильм про Супергерл, оригинальная история о юной супергероине.

"Это эффективно устраняет актера возраста Кавилла из сюжетной линии, поскольку Супермен, он же Кал-Эл, будет ребенком, согласно истории DC", — пишет Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что по данным другого источника, Warner Bros не планирует снимать сольные фильмы о Супермене в ближайшие несколько лет.