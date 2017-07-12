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    Где будут отдыхать деятели искусства этим летом? - СПИСОК

    Актеры отдохнут в Азербайджане, певцы за рубежом

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Многие люди, в том числе и известные, выбирают для отдыха летний сезон. Очень мало деятелей искусства дают концерты в этом сезоне. Report провел опрос среди известных личностей и узнал, где они проведут летний сезон. Выяснилось, что большинство деятелей искусства для отдыха за рубежом выбрали Турцию.

    Народный артист Ариф Бабаев - отдохнет в Гахском районе;

    Заслуженная артистка Зохра Абдуллаева - в настоящее время в Стокгольме (Швеция);

    Народная артистка Гюльяз Мамедова- отдыхает у родителей в Лянкяране;

    Ирада Ибрагимова - в настоящее время с семьей отдыхает на даче в Бодруме. В ближайшее время вернется в Азербайджан для дальнейшей работы. При этом она планирует отдохнуть в регионах страны;

    Надир Гафарзаде - уже отправился в Стамбул, а в предстоящие месяцы планирует отправится куда-нибудь на берег моря - в Набрань, Грузию или, может быть Бодрум;

    Заслуженная артистка Тунзаля Агаева - будет отдыхать вместе с семьей в Бодруме в своем доме. В то же время она запланировала несколько поездок в  летний сезон;

    Замиг Гусейнов - из-за большого количества дел находится в Баку. Планов об отдыхе у него пока нет;

    Заслуженный артист Сабир Мамедов - планирует отдохнуть в селе Пойлу;

    Севда Яхъяева - уже отдохнула в Анталье и Бодруме, еще планирует поездку за рубеж для отдыха;

    Народная артистка Сакина Исмаилова - в настоящее время занимается уроками и экзаменами, об отдыхе пока не думает.

    Народный артист Рамиз Новрузов - в период летних месяцев будет занят съемками фильма;

    Заслуженный артист Адалят Шукюров - будет отдыхать на даче в Баку;

    Эльшад Хосе - планирует поехать в Турцию;

    Самира - уже отдохнула в Анталье;

    Заслуженный артист Рафаэль Искендеров - планирует отдохнуть в Баку;

    Заслуженный артист Джошгун Рагимов - будет в Азербайджане ;

    Народная артистка Фидан Гаджиева - для концерта 14 июля отправится в Париж. Думать об отдыхе будет после концерта ;

    Айгюн Кязимова - готовится к концерту, который состоится в сентябре, отдых не планирует.

    Натаван - еще не решила куда поедет отдыхать.

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