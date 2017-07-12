Где будут отдыхать деятели искусства этим летом? - СПИСОК

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Многие люди, в том числе и известные, выбирают для отдыха летний сезон. Очень мало деятелей искусства дают концерты в этом сезоне. Report провел опрос среди известных личностей и узнал, где они проведут летний сезон. Выяснилось, что большинство деятелей искусства для отдыха за рубежом выбрали Турцию.

Народный артист Ариф Бабаев - отдохнет в Гахском районе;

Заслуженная артистка Зохра Абдуллаева - в настоящее время в Стокгольме (Швеция);

Народная артистка Гюльяз Мамедова- отдыхает у родителей в Лянкяране;

Ирада Ибрагимова - в настоящее время с семьей отдыхает на даче в Бодруме. В ближайшее время вернется в Азербайджан для дальнейшей работы. При этом она планирует отдохнуть в регионах страны;

Надир Гафарзаде - уже отправился в Стамбул, а в предстоящие месяцы планирует отправится куда-нибудь на берег моря - в Набрань, Грузию или, может быть Бодрум;

Заслуженная артистка Тунзаля Агаева - будет отдыхать вместе с семьей в Бодруме в своем доме. В то же время она запланировала несколько поездок в летний сезон;

Замиг Гусейнов - из-за большого количества дел находится в Баку. Планов об отдыхе у него пока нет;

Заслуженный артист Сабир Мамедов - планирует отдохнуть в селе Пойлу;

Севда Яхъяева - уже отдохнула в Анталье и Бодруме, еще планирует поездку за рубеж для отдыха;

Народная артистка Сакина Исмаилова - в настоящее время занимается уроками и экзаменами, об отдыхе пока не думает.

Народный артист Рамиз Новрузов - в период летних месяцев будет занят съемками фильма;

Заслуженный артист Адалят Шукюров - будет отдыхать на даче в Баку;

Эльшад Хосе - планирует поехать в Турцию;

Самира - уже отдохнула в Анталье;

Заслуженный артист Рафаэль Искендеров - планирует отдохнуть в Баку;

Заслуженный артист Джошгун Рагимов - будет в Азербайджане ;

Народная артистка Фидан Гаджиева - для концерта 14 июля отправится в Париж. Думать об отдыхе будет после концерта ;

Айгюн Кязимова - готовится к концерту, который состоится в сентябре, отдых не планирует.

Натаван - еще не решила куда поедет отдыхать.