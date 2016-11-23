Фуад Поладов принял участие в дубляже голливудского фильма на азербайджанский язык - ФОТО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ С участием народного артиста Фуада Поладова, телеведущей Афаг Гянджели, Турала Асадова, танцовщицы Оксаны Расуловой и актрисы Парвин Абыевой был дублирован на азербайджанский язык предусмотренный для местных кинотеатров голливудский фильм "Американская пастораль".

Как заявляет Report, информацию можно увидеть на социальной странице кинотеатра CinemaPlus.

Отметим, что фильм снят по одноименному роману американского писателя Филипа Рота.

Фильм повествует об образцовом американце - законопослушном гражданине, любящем муже и заботливом отце, предпринимателе, трудящемся на своей небольшой фабрике, которую он унаследовал после смерти отца.

Режиссер драмы и исполнитель главной роли - известный шотландский актер Юэн МакГрегор.