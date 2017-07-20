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    Французская певица умерла на сцене в возрасте 35 лет

    Полиция начала расследование

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Французская певица Барбара Велденс умерла на сцене в возрасте 35 лет, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Велденс выпустила свой первый альбом в феврале. В рамках гастрольного тура она выступала на фестивале в деревне Гурдон, и в середине концерта ей стало плохо.

    Как предполагается, у певицы остановилось сердце. По некоторым данным, Велденс ударило током.

    Полиция начала расследование. Об обстоятельствах смерти там говорить пока отказались.

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