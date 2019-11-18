"Ford против Ferrari" в CinemaPlus - ВИДЕО

В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus", расположенном в ТЦ "28 Mall" состоялся предпремьерный показ фильма "Ford против Ferrari", основанный на реальных событиях.

Как сообщает Report, запоминающейся частью мероприятия стал декор кинотеатра под формат фильма и музыкальная шоу программа первой концептуальной кавер группы страны "Harmony Music Band".

Был организован фуршет с алкогольными и безалкогольными напитками.

Режиссёр картины Джеймс Мэнголд. В главных ролях Мэтт Дэймон, Кристиан Бэйл и Катрина Балф.

Сюжет повествует о группе американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Феррари — непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.

Поддержку в организации мероприятия оказали: FORD Azərbaycan, Baku City Karting, "Light in Black", "Harmony Music Band", кафе "Kolorit", "Absheron Sharab", "Şeh Su" и "Red Bull".