Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых звезд Европы

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Британская группа One Direction стала лидером списка самых высокооплачиваемых звезд Европы по версии журнала Forbes. Как сообщает Report, музыканты заработали 110 млн долларов США благодаря гастролям и рекламным контрактам.

Второе место занимает португальский футболист Криштиану Роналду, чей заработок за год оценивается в 88 млн долларов.

На третьей строчке – британская певица Адель (80,5 млн). Далее следуют швейцарский теннисист Роджер Федерер (68 млн), британская группа The Rolling Stones (66,5 млн), шотландский диджей Келвин Харрис (63 млн).

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых "кассовых" актеров 2016 года по версии журнала Forbes.