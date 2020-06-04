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Forbes определил самых высокооплачиваемых мировых звезд

Forbes определил самых высокооплачиваемых мировых звезд

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире. Список возглавила модель Кайли Дженнер, которая заработала 590 млн. долларов США, сообщает Report.

По данным издания, большую часть прибыли Дженнер получила от продажи 51% своей косметической компании.

Вторую строчку в рейтинге занимает американский исполнитель Канье Уэст, заработавший 170 млн.  долларов США.  На третьем месте теннисист Роджер Федерер с 106,3 млн. долларов США.

В общей сложности участники рейтинга заработали 6,1 миллиарда. долларов США. Эта цифра на 200 миллионов меньше, чем в 2019 году.

Еще около 300 млн. долларов США заплатили участникам гиганты стриминга. Например, певица Билли Айлиш получила 53 млн. долларов США, а актер Райан Рейнольдс 71,5 млн. долларов США. Часть средств музыканты также получили от живых выступлений. Так, в ходе тура Divide Tour певец Эд Ширан собрал 776 млн. долларов США, побив рекорд группы U2.

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