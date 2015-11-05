Forbes назвал самых высокооплачиваемых поп-певиц мира

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал список десяти самых высокооплачиваемых поп-певиц мира в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, первое место заняла американская артистка Кэти Перри, заработавшая 135 миллионов долларов.

Главным источником доходов певицы стал мировой тур Prismatic World, в ходе которого она дала 126 концертов. Перри также получает прибыль от контрактов с косметическими брендами Coty и CoverGirl.

Второе место в списке у певицы Тейлор Свифт с доходом 80 миллионов долларов. Третья строчка в топе у группы Fleetwood Mac. Ее участники за год получили 59,5 миллиона долларов.

Леди Гага заработала 59 миллионов долларов и оказалась на четвертом месте. За ней в списке следует Бейносе (54,5 миллиона долларов). Также в десятку самых богатых певиц этого года попали Бритни Спирс (шестое место, 31 миллион долларов), Дженнифер Лопес и Миранда Ламбер (седьмое и восьмое места - обе певицы заработали по 28,5 миллионов долларов), Марайя Керри (девятое место, 27 миллионов долларов) и Рианна (десятая строчка, 26 миллионов долларов). Рианна в период с июня 2014 года по июнь 2015-го дала всего девять концертов, сосредоточив силы на подготовке нового альбома Anti.