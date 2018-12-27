Forbes назвал самых неприбыльных актеров Голливуда

© Nathan Congleton/TODAY https://report.az/storage/news/07f228ed98a4bd1fd58f871416e5f825/8726970a-a7bc-4bd7-b205-1524d27dfc2f_292.jpg

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Американский Forbes назвал самых переоцененных голливудских актеров.

Как сообщает Report, этот перечень возглавил снявшийся в "Темной башне" Мэттью Макконахи.

С одного заплаченного актеру доллара создатели картины получили только $1,1.

Следующие две позиции достались Кристиану Бэйлу ($1,5) и Мэтту Деймону ($3,7), снявшихся в фильмах "Власть" и "Дэдпул 2" соответственно.

Немного смогли заработать и фильмы с участием Мелиссы Маккарти ($4,90), Риз Уизерспун ($5,20) и Дженнифер Лоуренс ($6).