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    Forbes назвал самых неприбыльных актеров Голливуда

    © Nathan Congleton/TODAY

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Американский  Forbes назвал самых переоцененных голливудских актеров.

    Как сообщает Report, этот перечень возглавил снявшийся в "Темной башне" Мэттью Макконахи. 

    С одного заплаченного актеру доллара создатели картины получили только $1,1. 

    Следующие две позиции достались Кристиану Бэйлу ($1,5) и Мэтту Деймону ($3,7), снявшихся в фильмах "Власть" и "Дэдпул 2" соответственно. 

    Немного смогли заработать и фильмы с участием Мелиссы Маккарти ($4,90), Риз Уизерспун ($5,20) и Дженнифер Лоуренс ($6).

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