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    Forbes назвал самых богатых рэперов планеты

    Лидер рейтинга остается бессменным на протяжении последних пяти лет

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал рейтинг, в котором указаны самые богатые хип-хоп исполнители за 2017 год.

    Как передает Report, пятый год подряд первую строчку удерживает Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Diddy.

    Его состояние оценивается в 820 миллионов долларов. При этом его главный конкурент в рейтинге Jay Z отстает всего на 10 миллионов - таким образом Шон Картер заполучил вторую строчку в списке самых состоятельных рэп-исполнителей.

    На третьем месте с состоянием 740 миллионов долларов оказался Андре Янг, более известный слушателям как Dr. Dre. Со значительным отставанием в рейтинг попали Birdman и Drake.

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