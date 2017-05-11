Forbes назвал самых богатых рэперов планеты

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал рейтинг, в котором указаны самые богатые хип-хоп исполнители за 2017 год.

Как передает Report, пятый год подряд первую строчку удерживает Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Diddy.

Его состояние оценивается в 820 миллионов долларов. При этом его главный конкурент в рейтинге Jay Z отстает всего на 10 миллионов - таким образом Шон Картер заполучил вторую строчку в списке самых состоятельных рэп-исполнителей.

На третьем месте с состоянием 740 миллионов долларов оказался Андре Янг, более известный слушателям как Dr. Dre. Со значительным отставанием в рейтинг попали Birdman и Drake.