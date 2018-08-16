Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Американская актриса Скарлетт Йоханссон заработала 40,5 миллиона долларов в период с июня 2017 года по июнь 2018 года и стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии журнала Forbes.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, особо доходной ролью для Йоханссон оказалась роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме "Черная Вдова" — эта работа подняла доходы актрисы в четыре раза.

Второе место заняла Анджелина Джоли, заработавшая 28 миллионов долларов, в том числе благодаря картине "Малефисента 2". Звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон потеряла одну строчку по сравнению с прошлым годом и взяла третье место, ее доход составил 19,5 миллиона долларов (против 22,5 миллиона в минувшем году). Замыкают пятерку Дженнифер Лоуренс и Риз Уизерспун.