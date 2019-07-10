Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным журнала, за этот год 29-летняя певица заработала 185 миллионов долларов.

Отмечается, что ее тур с альбомом Reputation, который собрал 226,1 миллиона долларов, официально является самым кассовым туром в истории США.

Второе место среди самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года заняла американская топ-модель и владелица компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, заработок которой журнал оценил в 170 миллионов долларов. Третье место занял американский рэпер Канье Уэст с доходом 150 миллионов долларов. Пятерку лидеров рейтинга замкнули футболист Лионель Месси (127 миллионов) и британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов).