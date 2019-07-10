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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным журнала, за этот год 29-летняя певица заработала 185 миллионов долларов. 

Отмечается, что ее тур с альбомом Reputation, который собрал 226,1 миллиона долларов, официально является самым кассовым туром в истории США.

Второе место среди самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года заняла американская топ-модель и владелица компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, заработок которой журнал оценил в 170 миллионов долларов. Третье место занял американский рэпер Канье Уэст с доходом 150 миллионов долларов. Пятерку лидеров рейтинга замкнули футболист Лионель Месси (127 миллионов) и британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов).

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