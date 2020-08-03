О нас
Report Georgia

Forbes назвал российских звезд с самыми высокими доходами

Forbes назвал российских звезд с самыми высокими доходами В первой тройке оказались Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан
Шоу-бизнес
3 августа 2020 г. 10:44
Forbes назвал российских звезд с самыми высокими доходами

Журнал Forbes составил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса, у которых самые высокие доходы на 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, первое место в списке издания занял певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Его доходы оцениваются в 8,8 миллиона долларов. За ним следуют певцы Егор Крид и Дима Билан. Их доходы, по оценке Forbes, составляют 6,9 миллиона долларов и 6,8 миллиона долларов, соответственно.

Четвертую строчку рейтинга занял рэп-исполнитель Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) с доходом в 6,6 миллиона долларов. На пятом месте расположился певец Филипп Киркоров также с доходом в 6,6 миллиона долларов, а на шестом — певица Полина Гагарина. По данным издания, артистка заработала 6,4 миллиона долларов.

На седьмом месте — группа "Би-2" с доходом в шесть миллионов долларов. Далее следует Григорий Лепс (его доход, по оценкам издания, составляет 5,3 миллиона долларов) и Тимати (Тимур Юнусов). Первую десятку замыкает телеведущий Иван Ургант. Forbes оценил доходы Тимати и Урганта в 5,1 миллиона долларов.

Forbes отметил, что доходы всех лиц из составленного списка были бы выше в среднем на 12,5 процента, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий. Он был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Доходы звезд считались за период с 1 мая прошлого года по 30 апреля нынешнего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Прокуратура Парижа попросила возобновить дело в отношении Депардье
Прокуратура Парижа попросила возобновить дело в отношении Депардье
2 августа 2020 г. 04:30
Назван лучший сериал века
Назван лучший сериал века
1 августа 2020 г. 16:18
Меган Маркл заплатит СМИ 88 тысяч долларов после проигрыша в суде
Меган Маркл заплатит СМИ 88 тысяч долларов после проигрыша в суде
1 августа 2020 г. 09:34
Чернобыль получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
"Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
31 июля 2020 г. 23:57
Умер режиссер Алан Паркер
Умер режиссер Алан Паркер
31 июля 2020 г. 20:42
Стали известны номинанты на премию Emmy
Стали известны номинанты на премию Emmy
28 июля 2020 г. 22:31
Восемь женщин-режиссеров поборются за главные призы Венецианского кинофестиваля
Восемь женщин-режиссеров поборются за главные призы Венецианского кинофестиваля
28 июля 2020 г. 19:28
Новый альбом этой певицы побил рекорд прослушиваний за первые сутки
Новый альбом этой певицы побил рекорд прослушиваний за первые сутки
27 июля 2020 г. 19:57
Экс-супруга требует у Элтона Джона миллионы за нарушение условий развода
Экс-супруга требует у Элтона Джона миллионы за нарушение условий развода
24 июля 2020 г. 19:25
Мел Гибсон госпитализирован с коронавирусом
Мел Гибсон госпитализирован с коронавирусом
24 июля 2020 г. 12:30

Последние новости

12:07
В России за сутки умерли из-за коронавируса 79 человек Другие страны
11:58
Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы увеличиваются Финансы
11:52
Папа Римский серьезно заболел Другие страны
11:41
В Азербайджане зафиксирована массовая гибель пчел АПК
11:38
Обнародован фактический прогноз погоды Экология
11:36
Обнародованы результаты электронной регистрации по приему на работу учителей Наука и образование
11:27
Доходы и расходы ГФСЗ сокращаются Финансы
11:21
AZAL вновь увеличивает число рейсов в Стамбул Инфраструктура
11:15
ФотоФонд Гейдара Алиева передал праздничные паи более 100 тыс. малообеспеченных семей Социальная защита
10:51
В Гардабани возросло число инфицированных В регионе
10:51
ФотоВ Азербайджане преступник открыл стрельбу по полиции при задержании Происшествия
10:44
Forbes назвал российских звезд с самыми высокими доходами Шоу-бизнес
10:30
BNA распространило информацию о столкнувшихся автобусах Инфраструктура
10:22
Число жертв нападения на тюрьму в Афганистане возросло до 20 Другие страны
10:13
В Баку находившаяся в розыске женщина совершила кражу Происшествия
Вся новостная лента