Forbes назвал богатейших музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно публикации, первое место занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), чье состояние оценивается в 950 миллионов долларов. Отмечается, что его последний альбом ("Compton") вышел еще в 2015 году, однако музыкант является сооснователем и владельцем 20% акций компании-производителя аудиооборудования Beats Electronics, которую в 2014 году купила Apple.

На втором месте - американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (825 миллионов долларов). Она также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. Среди наиболее популярных песен - "Shake It Off", "Blank Space", "Delicate, "Style" и "Bad Blood".

Тройку лидеров замыкает американская певица Бейонсе (685 миллионов долларов).

В рейтинг также попали U2, Diddy, Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.