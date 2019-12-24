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Forbes назвал богатейших музыкантов десятилетия

Forbes назвал богатейших музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно публикации, первое место занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), чье состояние оценивается в 950 миллионов долларов. Отмечается, что его последний альбом ("Compton") вышел еще в 2015 году, однако музыкант является сооснователем и владельцем 20% акций компании-производителя аудиооборудования Beats Electronics, которую в 2014 году купила Apple.

На втором месте - американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (825 миллионов долларов). Она также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. Среди наиболее популярных песен - "Shake It Off", "Blank Space", "Delicate, "Style" и "Bad Blood".

Тройку лидеров замыкает американская певица Бейонсе (685 миллионов долларов).

В рейтинг также попали U2, Diddy, Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага

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