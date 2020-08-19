Финал сериала «Сверхестественное» выйдет в ноябре

Финал 15-го сезона сериала «Сверхъестественное» покажут 19 ноября.

Финал 15-го сезона сериала «Сверхъестественное» покажут 19 ноября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Последние семь серий сезона зрители должны были увидеть еще прошлой весной, однако показ завершился на 13-м из 20 эпизодов заключительной части сериала из-за пандемии.

«Карантин не позволял отснять последние эпизоды истории о борцах с нечистью братьях Винчестерах. Премьера 14-го эпизода назначена на 8 октября. Финальная серия выйдет 19 ноября», — говорится в сообщении. Также поклонников ждет сюрприз – фильм о фильме.