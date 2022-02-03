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Фильм "Дюна" получил 11 номинаций на премию Британской академии кино

Фильм "Дюна" получил 11 номинаций на премию Британской академии кино Фантастический боевик "Дюна" франко-канадского режиссера Дени Вильнева стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА).
Шоу-бизнес
3 февраля 2022 г. 17:37
Фильм Дюна получил 11 номинаций на премию Британской академии кино

Фантастический боевик "Дюна" франко-канадского режиссера Дени Вильнева стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лента претендует на победу в 11 категориях.

Среди прочего блокбастер о путешествии на одну из самых опасных планет во Вселенной - Арракис, представлен в таких номинациях, как "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший кастинг", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж". "Бронзовую маску" картина также может получить за дизайн костюмов, макияж и прически, звук, визуальные эффекты, работу художника-постановщика.

На втором месте по числу номинаций идет фильм режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса". Лента, которая ранее была удостоена награды "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм", претендует на восемь "бронзовых масок". Среди них такие престижные номинации, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Бенедикт Камбербэтч), "Лучший адаптированный сценарий".

Шесть номинаций у ленты Кеннета Браны "Белфаст", по пять - у фильмов "Лакричная пицца" Пола Томаса Ангдресона, "Не время умирать" (No Time to Die, 2021) Кэри Дзёдзи Фукунаги и "Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга.

Сама юбилейная 75-я церемония вручения "бронзовых масок" пройдет 13 марта в лондонском Альберт-холле.

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