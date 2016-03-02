Филиппинцы обвинили Мадонну в оскорблении национального флага

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Филиппинские чиновники обвинили американскую певицу Мадонну в оскорблении национального флага и пригрозили артистке запретом на въезд в страну, а ее промоутерам - депортацией, сообщает Report со ссылкой на NME.

Глава геральдической секции Национальной исторической комиссии Филиппин Теодоро Атиенса заявил, что певица нарушила закон страны, который запрещает носить флаг как одежду и использовать его фрагменты в оформлении костюма.

Во время концерта, прошедшего в конце февраля в столице государства Маниле, Мадонна вышла на сцену, накинув на себя филиппинский флаг. Атиенса добавил, что знамя во время концерта касалось пола, что является еще одним правонарушением.