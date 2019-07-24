Филипп Киркоров: Хочу порадовать поклонников в Баку новым шоу этой осенью

Баку для меня - это город радости, солнца, гостеприимных и дружелюбных людей, моря и конечно же фестиваля "ЖАРА".

Как сообщает Report, об этом заявил народный артист России Филипп Киркоров в интервью в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"Фестиваль "ЖАРА" объединяет артистов и зрителей. И слава Богу, что есть такие люди как Эмин, который в такое не простое экономическое время, проводит столь грандиозный фестиваль. Я уверен, что через несколько лет этот фестиваль превратится в один из самых лучших в мире", - заявил журналистам Ф. Киркоров.

Народный артист России сообщил, что планирует осенью порадовать бакинских зрителей своим новым шоу "Цвет настроения синий": "Для меня очень важно перед большим концертом , который , как я надеюсь, случится снова в Баку , подзарядить свои творческие эмоциональные аккумуляторы. Чтобы осенью показать здесь свое новое шоу "Цвет настроения синий". Я уже выступал в Баку с программой "Я", и теперь время нового шоу. Очень хочется снова спеть для моих поклонников в Баку, которых у меня тут много и мне это очень дорого".