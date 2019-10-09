Филипп Киркоров и Айгюн Кязимова презентовали клип на песню "Джалма" - ВИДЕО

Презентован клип на дуэт двух суперзвезд азербайджанской и российской эстрады Айгюн Кязимовой и Филиппа Киркорова – песню "Джалма", ставшую одним из главных хитов прошедшего лета.

Как сообщает Report, король российского шоу-бизнеса и народная артистка Азербайджана Айгюн Казымова исполнят свой звездный дуэт "Джалма", который впервые спели 13 лет назад на концерте азербайджанской дивы в московском Кремле, посвященном ее 35-летию – новая версия песни прозвучала на международном музыкальном фестивале "Жара’19", где и проходили съемки видеоклипа.

Айгюн Кязимова станет специальным звездным гостем предстоящих концертов народного артиста России Филиппа Киркорова, которые состоятся 30 и 31 октября в Бакинском конгресс-центре.

Напомним, что в Бакинском конгресс-центре Ф.Киркоров представит свое новое концертное live шоу – "#ЦветНастроения. Я+R", в котором задействованы уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников и экраны с 3D-графикой.