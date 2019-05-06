Фильм "Мстители: Финал" установил новый мировой рекорд

Финальная часть супергеройской саги "Мстители: финал" установила новый рекорд, собрав в прокате два миллиарда долларов за 11 дней. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, информация об этом появилась на сайте компании-прокатчика Walt Disney Studios.

Точная сумма сбора спустя 11 дней после мировой премьеры, состоявшейся 22 апреля, равна 2,189 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд был поставлен Джеймсом Кэмероном, снявшим картину "Аватар" - вышедшая в 2009 году лента собрала два миллиарда за 47 дней.

В истории кинематографа сборы всего пяти фильмов достигали таких больших значений.

Помимо вышеупомянутого "Аватара» и заключительной части "Мстителей", в этот список входят предыдущая часть эпопеи "Мстители: Война бесконечности", а также "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Титаник".