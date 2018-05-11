Фидан Гаджиева выступила с концертом в Тбилиси - ФОТО

Тбилиси. 11 мая. REPORT.AZ/ 11 мая народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева выступила с концертом в Государственном драматическом театре имени Шота Руставели в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, на концерте, прошедшем при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии, присутствовали сотрудники посольств и консульств Турции, Бразилии, Казахстана, Украины, США, Беларуси и других стран, официальные представители государства и правительства Грузии, заместитель губернатора региона Квемо-Картли Заур Даргаллы, заместитель главы ИВ Болнисского района Лонгиноз Гасанов, другие официальные лица и представители общественности.

Ответственный работник посольства Самира Агаева отметила, что концерт Фидан Гаджиевой посвящен 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем народная артистка исполнила романсы "Сенсиз", "Севгили джанан", композицию "Азербайджан" и другие народные и композиторские песни. На фортепиано певицу сопровождала Сабина Тагиева.