Фестиваль Жара-2018 продолжает радовать зрителей

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Концерт, состоявшийся 27 июля, во второй день Международного музыкального фестиваля «Жара-2018», стал настоящим музыкальным праздником для зрителей.

Как сообщает Report, во второй день фестиваля «Жара» состоялись творческие вечера народной артистки России Валерии, заслуженного артиста РФ Леонида Агутина, певца и композитора Владимира Преснякова.

На фестивале выступили многие известные исполнители. Число участников фестиваля с каждым годом растет. А количество зрителей наблюдающих четырехдневный фестиваль вживую в Sea Breeze Resort,исчисляется тысячами. В предстоящие дни фестиваля «Жара-2018» зрителей ждут интересные концертные программы.

Увеличилось также число азербайджанских исполнителей, принимающих участие в фестивале. В частности, выступления Севды Алекперзаде, Самира Багирова подарили зрителям приятные моменты.

Выступлению Филиппа Киркорова, как всегда, было характерно тесное общение со зрительской аудиторией. Он выразил признательность азербайджанскому народу за гостеприимство, отметил, что с удовольствием еще раз приедет на фестиваль в следующем году. По традиции он и на этот раз исполнил новою песню - «Не верю я», которая была встречена аплодисментами.

Второй день фестиваля запомнился также дуэтами. Всемирно известные звезды эстрады исполнили песни из репертуара юбиляров.

Выступления Гюзель Хасановой, Анджелики Варум, Николая Баскова, Жасмин, Ани Лорак, Глюк’озы, дуэтов Леонид Агутин и Любовь Успенская, Валерия и Кристина Орбакайте, Валерия и Николай Басков, Валерия и София, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Стас Пьеха и Ирина Дубцова, ЭМИН и Кети Топурия, групп TheJigits и А`Студио, а также Юлианы Карауловой, Натали, Славы, Владимира Преснякова и других вызвали бурные аплодисменты.

Поприветствовав певцов, выступавших с интересными музыкальными номерами, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева сказала: «Прошу сейчас посмотреть на Луну. Сегодня самое продолжительное лунное затмение. Сейчас Марс закрывает Луну. Такое случается один раз в 25 миллионов лет. Конечно, это не случайно. Добро пожаловать в Баку. Спасибо».

Член правления Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Эмин Гаджиев сказал, что среди зрителей концертной программы второго дня фестиваля «Жара-2018» находятся члены делегации, состоящей из группы государственных служащих, представителей неправительственных молодежных организаций и студентов высших учебных заведений Российской Федерации, приехавших в Азербайджан по приглашению вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя АМОР Лейлы Алиевой. Концертная программа произвела приятное впечатление на российских гостей. Встретившись в антракте с Лейлой Алиевой, они преподнесли ей памятный подарок.

Отметим, что для этого интересного музыкального праздника на берегу Каспия сооружена грандиозная сцена, позволяющая демонстрировать различные видеоинсталляции.

Наряду с музыкой в концертной программе зрителям были представлены хореографические сценки, различные декорации, световое и лазерное шоу. Словом, как и ожидалось, учет организаторами самых мелких деталей, современное сценическое оформление, прекрасные песни известных исполнителей подарили зрителям незабываемые моменты и превратили «Жару» в настоящий праздник.

Второй день фестиваля, ведущими которого были Яна Чурикова и Николай Басков, завершился фейерверком.