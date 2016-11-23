ФБР решило не выдвигать обвинений против Брэда Питта

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По результатам проверки информации о якобы ненадлежащем обращении Брэда Питта с одним из своих детей принято решение не выдвигать против него обвинений и не давать этому делу дальнейший ход. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявило Федеральное бюро расследований США.

"Реагируя на заявление, поданное после авиаперелета, совершенного Брэдом Питтом с его детьми, ФБР завершило проверку обстоятельств произошедшего и дальнейшего расследования проводить не будет", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее к аналогичным выводам пришли сотрудники департамента по делам семьи и детей Лос-Анджелеса, которые проводили собственное расследование.

Знаменитый голливудский киноактер был заподозрен в жестоком обращении со своим 15-летним приемным сыном Мэддоксом во время ссоры, произошедшей в сентябре этого года на борту частного самолета, направлявшегося из Франции в Лос-Анджелес.

В сентябре Джоли подала на развод с Питтом, указывая в качестве причины непреодолимые разногласия. Она рассчитывает получить единоличное право воспитания их шестерых детей.