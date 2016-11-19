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    Фанаты освистали рэпера Канье Уэста за поддержку Трампа

    Я сказал вам, что я не голосовал. Но если бы я это сделал, я бы проголосовал за Трампа

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Фанаты освистали американского рэпера Канье Уэста во время концерта за поддержку избранного президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

    "Я сказал вам, что я не голосовал. Но если бы я это сделал, я бы проголосовал за Трампа", — цитирует телеканал слова рэпера, произнесенные во время концерта в Сан-Хосе. Он также добавил, что это не означает, что он не уважает права женщин или не поддерживает движение Black Lives Matter (движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения).

    Отмечается, что Уэст произнес длинную речь о расизме и иммиграции во время своего концерта. Его слова поддержки Трампа вызвали волну негодования у фанатов.

    По данным телеканала, толпа на протяжении всего шоу продолжала освистывать рэпера и выражать свое недовольство.

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