Фанаты освистали рэпера Канье Уэста за поддержку Трампа

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Фанаты освистали американского рэпера Канье Уэста во время концерта за поддержку избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

"Я сказал вам, что я не голосовал. Но если бы я это сделал, я бы проголосовал за Трампа", — цитирует телеканал слова рэпера, произнесенные во время концерта в Сан-Хосе. Он также добавил, что это не означает, что он не уважает права женщин или не поддерживает движение Black Lives Matter (движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения).

Отмечается, что Уэст произнес длинную речь о расизме и иммиграции во время своего концерта. Его слова поддержки Трампа вызвали волну негодования у фанатов.

По данным телеканала, толпа на протяжении всего шоу продолжала освистывать рэпера и выражать свое недовольство.