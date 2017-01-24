Фанат погиб в давке после встречи со звездой индийского кино

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Один человек погиб в давке во время встречи со звездой индийского кино Шахрухом Ханом, которого называют "королем Болливуда", сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.

Актер посетил город Вадодара, штат Гуджарат, в рамках рекламного тура фильма "Богатей", в котором сыграл главную роль. Встреча с фанатами проходила на вокзале. Хан приехал на поезде, из которого не стал выходить, ограничившись раздачей автографов в дверях вагона.

Когда поезд с актером уехал, толпа поклонников двинулась в сторону выхода. В результате возникла давка, из-за которой один человек, Фарид Хан Патхан, погиб от удушья.

Актер выразил соболезнования семье погибшего.

51-летний Шахрух Хан считается одним из самых известных актеров Болливуда, он снялся более чем в 70 кинофильмах.