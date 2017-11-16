"Евровидение" отказалось защищать своих конкурсантов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" отказались защищать конкурсантов, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Данное решение было принято на фоне скандала, когда Киев не пустил на территорию Украины российскую участницу Юлию Самойлову из-за ее визита в Крым.

"Правила конкурса песни "Евровидение-2018" предполагают, что отобранные исполнители и члены делегации не должны иметь за собой никаких нарушений, которые позволили бы национальным властям принимающей страны отказать им во въезде в страну-хозяйку в соответствии с ее государственным законодательством", - заявили в пресс-службе Европейского Вещательного Союза.