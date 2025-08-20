"Евровидение-2026" пройдет в Вене

Столица Австрии Вена выбрана местом проведения 70-го юбилейного конкурса песни "Евровидение-2026" - крупнейшего в мире музыкального события.

Как передает Report, об этом сообщила австрийская общественная телекомпания ORF.

Вена принимала конкурс в 1967 и 2015 годах. В шорт-листе номинантов находились два города — Вена и Инсбрук. Вена предлагала масштабные возможности столицы, а Инсбрук — атмосферу Альп и современную инфраструктуру.

Австрия получила право провести "Евровидение-2026" после победы участника от страны — певца JJ — на конкурсе 2025 года с песней "Wasted Love".

Ожидается, что интерес к конкурсу в 2026 году будет особенно высоким, учитывая возвращение некоторых стран-участниц. Конкурс пройдет 12, 14 и 16 мая 2026 года.