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Евровидение-2023 пройдет в Великобритании вместо Украины

Евровидение-2023 пройдет в Великобритании вместо Украины В 2023 году Евровидение пройдет в Великобритании вместо Украины.
Шоу-бизнес
25 июля 2022 г. 15:36
Евровидение-2023 пройдет в Великобритании вместо Украины

В 2023 году Евровидение пройдет в Великобритании вместо Украины.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Европейского вещательного союза (European Broadcasting Union, EBU).

Из-за боевых действий в Украине и по соображениям безопасности мероприятие следующего года не может быть проведено в этой стране. Поэтому было принято решение организовать песенный конкурс в Великобритании, которая заняла второе место в 2022 году.

При этом отмечается, что Украина, как страна-победитель Евровидения-2022, автоматически выйдет в гранд-финал предстоящего конкурса.

Как сообщает УНИАН, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий заявил, что в следующем году конкурс песни будет не в Украине, а в поддержку Украины.

"Мы благодарны нашим партнерам BBC за солидарность с нами. Я уверен, что вместе мы сможем добавить этому событию украинский дух и еще раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, прославления разнообразия и таланта", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке “Avroviziya”nın gələn il Britaniyada keçiriləcəyi rəsmiləşib

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