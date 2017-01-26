Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 пройдет 31 января

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Жеребьевка полуфиналов на международном конкурсе песни "Евровидение 2017", которые пройдут 9 и 11 мая, состоится 31 января. Как сообщает Report, жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступления стран-участниц в первом и втором полуфиналах "Евровидения 2017", пройдет в колонном зале Киевской городской государственной администрации.

В этот же день состоится церемония передачи символических ключей от "Евровидения" мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.

Первая часть жеребьевки будет посвящена определению того, какой полуфинал будут транслировать телекомпании стран большой пятерки: Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, а также страны-хозяйки конкурса Украины. На следующем этапе распределят между двумя полуфиналами 37 участников международного конкурса. В итоге в финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала.

В общем, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса, за победу в финале будут бороться 26 участников. За процедурой жеребьевки и ее надлежащим исполнением согласно правилам Евровидения будут следить представители Наблюдательного совета песенного конкурса.