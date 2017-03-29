Европейский вещательный союз пригрозил лишить Украину "Евровидения"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Европейский вещательный союз (EBU) не исключает, что отстранит Украину от участия в "Евровидении-2017", если ситуация с участием в конкурсе представительницы России не разрешится до конца следующей недели.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава EBU Ингрид Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

По ее словам, поведение Украины абсолютно неприемлемо. Делтентре сообщила, что в данный момент она ведет переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко для поиска мирного решения, так как только они могут отменить запрет Юлии Самойловой на въезд в Украину или же позаботиться о том, чтобы этот запрет вступил в силу только после выступления российской певицы в Киеве.

Отметим, что Служба нацбезопасности (СБУ) Украины ранее запретила въезд в страну представительницы России на конкурсе "Евровидение-2017" Юлии Самойловой, так как она незаконно посещала Крым.