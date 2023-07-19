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Estee Lauder сообщила о взломе систем и перебоях в работе

Estee Lauder сообщила о взломе систем и перебоях в работе Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. зафиксировал несанкционированный доступ к ряду своих систем в рамках продолжающегося инцидента в области кибербезопасности.
Шоу-бизнес
19 июля 2023 г. 17:22
Estee Lauder сообщила о взломе систем и перебоях в работе

Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. зафиксировал несанкционированный доступ к ряду своих систем в рамках продолжающегося инцидента в области кибербезопасности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе компании.

После выявления инцидента Estee Lauder превентивно отключила некоторые из своих систем и начала расследование при участии сторонних экспертов. Также компания поддерживает связь с органами охраны правопорядка.

Estee Lauder полагает, что третье лицо получило данные из ее систем и пытается установить характер и объем этих данных.

Компания принимает меры для защиты бизнес-операций и восстановления работы затронутых систем и сервисов. Инцидент привел к сбоям на некоторых участках коммерческой деятельности и, как ожидается, продолжит оказывать негативное влияние на них.

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