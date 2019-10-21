EMIN объединил 28 исполнителей песней об Азербайджане - ВИДЕО

EMIN представил песню "Азербайджан 101", где объединил 28 азербайджанских исполнителей.

Как сообщает Report, идея проекта, который придумал и спродюсировал Эмин Агаларов, заключалась в том, чтобы собрать исполнителей, имеющих азербайджанские корни, а также выступающих и известных в этой стране.

Автором слов к песне выступила Лейла Алиева, а музыку написал композитор Руслан Агабабаев. Премьера состоялась в дни празднования Независимости Республики.

В съемках и записи приняло рекордное количество исполнителей, 28 человек, среди которых EMIN, Зульфия Ханбабаева, Юсиф Айвазов, Аббас Багиров, Адалят Шукюров, Азад Шабанов, Айсель Мамедова, Джамиля Гашимова, Джейхун Зейналов, Ильгар Хаял, Манана Джапаридзе, Раст, Сабир, Самир Багиров, Самра, Тунзаля Агаева, Фаиг Агаев, Айгюн Кязымова, Севда Алекперзаде, Хаям Нисанов, Мири Юсиф, Эльнур Гусейнов, Самир Джафаров, Эльчин Азизов, Натиг Ритм Групу, Мила Майлз, а также молодое и перспективное поколение - Elman, Jony, Ellai, Bahh Tee. Каждый артист с большой радостью принял участие в проекте.

"Нас всех объединяет наша Родина – Азербайджан. Все артисты, которые приняли участие, сразу откликнулись на мое предложение. Это очень приятно и ценно. Мне очень хотелось объединить всех нас в этой песне, и мне кажется, все получилось", - заявил продюсер Эмин Агаларов.