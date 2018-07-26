Эмин об участии Зары на фестивале "Жара"

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов прокомментировал участие певицы Зары Мгоян на международном фестивале "Жара", сообщает Report.

"Мое отношение к тому простое. Зара - курдянка. Поэтому видеть положительное или негативное в этом вопросе...я не вижу смысла", - заявил Э.Агаларов на пресс-конференции, посвященной началу фестиваля.

По его словам, для тех, кто видит в этом негатив, есть своя мотивация.

"Я с уважением отношусь к их мнению. Считаю, что фестиваль музыки - это праздник, он несет добро и положительные эмоции", - добавил артист.

Напомним, что в соцсетях развернулась кампания против участия российской певицы курдско-езидского происхождения Зары, родившейся в Армении, в фестивале "Жара", проходящему в Баку.