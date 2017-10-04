Эмин рассказал о финансировании фестиваля "Жара"

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ На проведение фестиваля "Жара" в Баку в этом году потрачено примерно 5 млн долларов США.

Как передает Report, об этом в интервью российскому Forbes заявил российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов.

"На проведение "Жары" в этом году я потратил примерно 5 млн долларов США. В 2016-м на фестиваль ушло 2,6 млн долларов, из которых 1,2 млн долларов удалось вернуть в виде спонсорских и за счет продажи билетов. В прошлом году убыток составил 1,4 млн долларов, в этом - 2,5 млн долларов", - заявил Э. Агаларов.

По его словам, он смотрит на организацию фестиваля как на бизнес.

"Окупаемости за год-два я не жду — нужно гораздо больше времени. Вложения в гостиничный бизнес, например, начинают окупаться только через 10–12 лет. Для коммерческой недвижимости это 8–10 лет", - отметил бизнесмен.

Э. Агаларов подчеркнул, что с учетом развития фестиваля возможно отведение отдельного дня для выступления международных знаменитостей.

"Под это дело можно организовать трансляцию на американском телевидении, фестиваль будет расти из года в год, и тогда я смогу зарабатывать на "Жаре", - добавил певец.