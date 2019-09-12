Эмин: Фильм "Жара" понравится зрителям и поднимет настроение

Музыкальный лейбл и фестиваль "Жара" в Баку знают все, большая аудитория у телеканала и радио с таким же названием.

Как передает Report, об этом в интервью изданию "Беларусь сегодня" заявил народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов.

По его словам, он много делает для того, чтобы Азербайджан сегодня был представлен на культурном пространстве стран СНГ.

"Наш музыкальный лейбл и фестиваль "Жара" в Баку знают все, большая аудитория у телеканала и радио с таким же названием. Многие мои земляки возглавляют чарты европейских хит-парадов. В какой-то степени возвращаемся к советскому опыту, только на конкурентной основе, когда эфирных и ротационных артистов выбирает не худсовет, а реальный слушатель. Границы между странами должны стираться творчеством. Так оно и происходит", - подчеркнул Э.Агаларов.

Комментируя вопрос о возможном проведении "Жары" в Минске народный артист указал, что подобный вариант обсуждался.

"Мы уже успешно делали фестиваль в Дубае, планируем привезти его в Америку, Турцию. Почему бы и в Минск не заглянуть?", - добавил певец.

Говоря о премьере своего фильма "Жара", посвященный фестивалю в Баку, Э.Агаларов сказал, что это "легкая, настроенческая, романтическая комедия", действие которой происходит в Баку во время фестиваля.

"В ней снялось рекордное количество звезд: Филипп Киркоров, Николай Басков, Ани Лорак, Егор Крид и другие. Все они в роли самих себя. В фильме очень живо и ярко представлена закулисная жизнь артистов, но есть и своя сюжетная линия. Думаю, кино понравится зрителям, поднимет настроение", - добавил он.

С 5 сентября в кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus проводится показ романтической комедии "ЖАРА".

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку. Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - хедлайнер "ЖАРЫ", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главных ролях в клипах Эмина Агаларова на песни "Невероятная" и "Wicked Game".

Говоря о дружбе с российскими звездами народный артист отметил, что особенно уважает коллег из советской эпохи - "это люди тонкие, с богатым внутренним миром, хорошим воспитанием".

По его словам, он дружит с Юрием Антоновым, считает близкими друзьями Григория Лепса и Максима Фадеева.

Комментируя вопрос о скандале с дочерью Алсу на проекте "Голос.Дети" певец отметил, что является сторонником того, чтобы дети всего добивались сами.

"Помогать им следует в вопросах образования, нужно стать надежным тылом ребенку дома. Но я не приемлю использования каких-то личных связей для их успеха", - сказал Э.Агаларов.

По его словам, его родители не участвовали в его музыкальный карьере.

"Они приходят на мои концерты и потом высказывают свое мнение, что понравилось, что нет. Этим все ограничивается", - сказал народный артист.