Эмин Агаларов переболел коронавирусом

Эмин Агаларов https://report.az/storage/news/007a4b4db0a71081262b89bd55d3bd8e/f38cd4c5-3338-4911-9a48-633926078832_292.jpg

Первый вице-президент Crocus Group, певец Эмин Агаларов переболел COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом он рассказал в совместном с оперным певцом Юсифом Эйвазовым эфире в Instagram.

Он пояснил, что у него ни разу не поднималась температура, а о заболевании он узнал случайно.

"Я собирался ехать на работу, побрызгался одеколоном и у меня было такое ощущение, что он пустой, бракованный. Я понял, что реально не чувствую запаха. Потом пошел завтракать и понял, что вся еда безвкусная", — рассказал артист.

Агаларов обратился к врачу, сдал мазки для теста на коронавирус и получил положительный результат. Две недели ему пришлось сидеть на карантине, во время которого он продолжал работать удаленно.

"Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком", — признался артист.

Сейчас он уже полностью выздоровел, в его крови выявили антитела к коронавирусной инфекции.