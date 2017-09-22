Эмин Агаларов открыл в Москве новый ТРК Vegas

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Москва. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Москве состоялось торжественное открытие торгово-развлекательного комплекса (ТРК) Vegas Kuntsevo, сообщает российское бюро Report.

Третий по счету ТРК Vegas, принадлежащей концерну Crocus Group, стал самым большим из этой серии – на площади 285 тысяч квадратных метров расположились торговые точки известных брендов, гипермаркет, концертная площадка, интерактивный кинотеатр сети "Каро", многоуровневая парковка и многое другое.

На торжественном открытии нового комплекса вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов отметил, что дизайн центра оформлен в стиле "Маленькой Италии" и анонсировал строительство еще одного ТРК из серии.

"Когда, в своё время дизайнеры принесли моему отцу (Араз Агаларов - от ред.) пять разных проектов Вегаса, он сказал, что хочет все пять, но в одном центре. Сейчас мы воплощаем в жизнь эту идею. Планируется открытие и четвертого Вегаса, который будет сделан в стиле Лондона, со своей маленькой Темзой и лодочками", - указал Э.Агаларов.

В свою очередь гендиректор телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетьяров отметил, что телеканал в скором времени организует концерты на концертной площадке нового Vegas и планирует дальнейшее сотрудничество с торговой сетью.

Открытие Vegas Kuntsevo посетил ряд российских знаменитостей - артисты телеканала МУЗ-ТВ, известные телеведущие, продюсеры и звезды спорта. В частности, среди прочих по красной дорожке прошли фигуристка Татьяна Навка, певицы Валерия, Глюкоза, Нюша и певец Николай Басков с невестой Викторией Лопыревой.