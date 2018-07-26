Эмин Агаларов: На фестиваль в Баку приехали более 1,2 тысяч человек

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ "В Баку на фестиваль "Жара" приехали более 1,2 тысячи человек. Это не только сами певцы, но также танцоры, продакшн и другие".

Как сообщает Report, об заявил народный артист Азербайджана, организатор фестиваля Эмин Агаларов на пресс - конференции, посвященной началу международного фестиваля "Жара-2018".

По его словам, помимо выступления певцом также предусматривается снять кинокомедию "Жара в Баку", в котором снимутся большинство гостей фестиваля.

Говоря о будущих планах, Эмин Агаларов сказал, что намерен развивать радиостанцию "Жара".

"Фестиваль, конечно же, наш главный проект. Уже два года действует телеканал "Жара". Радио "Жара" действует два месяца на базе радио BestFM. Надеемся выйти в эфир не только на территории России, но и на территории Азербайджана, Казахстана", - указал организатор фестиваля.

Артист добавил, что ежегодно будет выпускаться сборник "Жара", а также будет развиваться лейбл "Жара" вместе с популярным рэпером Bakhtee Yar.