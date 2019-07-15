Эмин Агаларов купил популярный российский глянцевый журнал

Бизнесмен и певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов стал владельцем российской версии глянцевого издания и одноименного сайта "ОК!".

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман.

"Новым владельцем журнала "ОК!" стал бизнесмен Эмин Агаларов. Сделка состоялась 12 июля и будет финализирована в течение месяца. Популярное глянцевое издание, а также одноименный сайт переходят в активы медиахолдинга "Жара", - уточнил Д.Озман.

Как подчеркнули в пресс-службе Forbes Russia, изменения коснутся исключительно управленческой структуры журнала, при этом главным редактором останется Вадим Верник.

"Мы считаем "OK!" сформировавшимся сильным медиаактивом с большим потенциалом роста, особенно в сфере диджитал. Именно на развитии этого направления мы планируем сделать акцент в ближайшей перспективе", - процитировали Э.Агаларова в пресс-службе.