Названы победители премии "Золотой глобус"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Сериал "Фарго" (Fargo) завоевал премию "Золотой глобус" (Golden Globe Award) в номинации "Лучший телевизионный мини-сериал или фильм".

Лучшим актером телевизионного мини-сериала или фильма признан Мартин Фриман ("Фарго"). На сцене актер ограничился кратким "Спасибо!".

Ричард Линклейтер завоевал премию Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, - "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за работу над лентой "Отрочество" (Boyhood).

Алехандро Гонсалес Иньярриту, Армандо Бо, Николас Джиакобоне и Александр Динеларис завоевали премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за работу над лентой "Бердмэн" (Birdman).

Лента Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт" завоевала премию Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, - "Золотой глобус" - в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл".

В этой категории также фигурировали "Бердмэн" , "Чем дальше в лес..." (Into the Woods), "Гордость" (Pride) и "Святой Винсент" (St. Vincent).

Актер Джонатан Кимбл Симмонс стал первым обладателем премии Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, - "Золотой глобус".

Он признан лучшим актером второго плана в драматическом фильме за работу в ленте "Одержимость" (Whiplash).

Актриса Эми Адамс завоевала премию в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за работу в ленте "Большие глаза" (Big Eyes). Критики прочили победу Адамс, отмечая, что награда будет заслуженной.

Сериал "Любовники" (The Affairs) завоевал премию в номинации "Лучшая телевизионная драма".

Майкл Китон получил премию в номинации "Лучший актер комедии или мюзикла".

Джон Ледженд завоевал премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня" за композицию "Glory" ("Сельма", Selma), информирует Report со ссылкой на ТАСС.