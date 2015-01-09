Первую запись Элвиса Пресли продали за 300 тыс. долларов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Первая музыкальная запись Элвиса Пресли была продана на аукционе за 300 тыс. долларов, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

На звукозаписи представлена композиция "Мое счастье" ("My Happiness"), записанная в 1953 году.

Торги проходили в поместье музыканта. Обладателем пластинки стал анонимный поклонник Элвиса Пресли.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставлены самолеты короля рок-н-ролла Элвиса Пресли за 10–15 млн. долларов.