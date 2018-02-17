Элтону Джону чуть не выбили зубы на концерте в Лас-Вегасе - ВИДЕО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Популярный английский певец и пианист Элтон Джон едва не остался без зубов во время своего выступления в Caesars Palace в Лас-Вегасе, передает Report.

Инцидент произошел во время исполнения классического хита Элтона Джона «Хорошо подраться в субботний вечер». Один из восторженных фанатов бросил на сцену бусы, которые перелетев через рояль ударили звезду по лицу, сообщает Ридус.

В результате певец замешкался и на некоторое время прервался. Он был взволнован и несколько раз подносил руку ко рту, чтобы проверить целы ли зубы. Буквально через полминуты он собрался и продолжил концерт.