Элтон Джон заразился коронавирусом

Британский певец Элтон Джон сообщил во вторник, что заразился ковидом, из-за чего был вынужден перенести ряд концертов в США.

Британский певец Элтон Джон сообщил во вторник, что заразился ковидом, из-за чего был вынужден перенести ряд концертов в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом музыкант написал на своей странице в Instagram

"Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе, - написал Джон. - Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я извиняюсь перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду".

При этом 74-летний Элтон Джон уточнил, что легко переносит заболевание благодаря вакцинации. "К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные", - указал он.