Элтон Джон отказался выступать на инаугурации Трампа

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Британский певец Элтон Джон не собирается выступать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Ранее его участие в праздничном мероприятии анонсировал советник Трампа Энтони Скарамуччи.

Фрэн Кертис, представитель музыканта, опроверг эту информацию.

Во время предвыборной гонки Элтон Джон несколько раз выступал на мероприятиях в поддержку кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.