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    Элтон Джон был госпитализирован после турне по Южной Америке

    Британский рок-певец отменил ряд своих концертов в США© wikipedia

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Британский музыкант Элтон Джон попал в реанимацию из-за вирусной инфекции.

    Как сообщает Report со ссылкой на NBC, точное название болезни не называется, однако отмечается, что музыкант попал в больницу с «редкой вирусной инфекцией», которую подхватил во время турне по Южной Америке.

    Подчёркивается, что Элтон Джон провёл в реанимации два дня, после чего находился под наблюдением врачей, в настоящее время музыкант идёт на поправку.

    Также отмечается, что британский рок-певец отменил ряд своих концертов в США из-за болезни.

    25 марта Элтону Джону исполнилось 70 лет. 

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