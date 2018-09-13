Елена Летучая: "Только сейчас открыла для себя невероятный Баку"

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Телеведущая Елена Летучая, известная по программе "Ревизорро", и которая на возвращается на Первый канал с новой программой, высказала свое мнение об Азербайджане в связи с летним визитом.

Как передает Report, в интервью "Комсомольской правде" телеведущая сообщила, что только сейчас открыла для себя невероятный Баку.

На вопрос "удалось летом отдохнуть и перезагрузиться, открыть какое-то новое место для себя?" ведущая ответила так:

"В этом году я почти полгода готовилась к телевизионным съемкам, которые начались сейчас. Поэтому удалось много где побывать. К примеру, раньше не было возможности из-за плотного графика съемок посетить Азербайджан - только сейчас открыла для себя невероятный Баку. Правда, полноценный отпуск был только в августе на Мальдивах. Там я испытывала свое ноу-хау - по полдня не пользовалась телефоном. На самом деле это для меня главный отдых, потому что, кроме съемок сразу нескольких ТВ-программ, я параллельно занимаюсь и другими проектами. Так что телефон выключаю только на время сна".